لوبيتا نيونغو "بوجهين".. تُثير رعب الجماهير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتحضّر الممثلة العالمية من أصولٍ كينيّة لوبيتا نيونغو لإطلاق عملٍ سينمائيٍّ أيقوني، سيكون إضافة استثنائية لمسيرتها الفنّية، وهو فيلم رُعب يحمل اسم Us، من كِتابة وإخراج "جوردان بيلي" الذي أخرج فيلم Get Out العام الماضي، وحاز على جائزة أوسكار عن خانة "أفضل سيناريو أصلي".

وفي آخر بوسترات الفيلم الترويجية الذي أطلق في يوم حفل السوبر بول، ظهرت لوبيتا على الغلاف وهي تخلغ قناعًا مُبتسمًا عن وجهها مُطابقا تمامًا لشكلها بينما كانت ترتدي قُفّازات راكبي الدّراجات النّارية، ليظهر أسفله وجهٌ مُخيفٌ باك ينهمر من عينيه الدّمع، أثار الرّعب في عيني من شاهده من روّاد السوشال ميديا.

وأشعل هذا الغلاف المُتقن لفيلم Us، والذي حمل شِعار "انتبه لنفسك" مواقع التواصل الاجتماعي، فعلّق أحدهم قائلًا: "لوبيتا نيونغو أعطت أداءً في هذا البوستر أفضل من أداء مُعظم الممثلين في حياتهم المهنية".

وتابع آخر: "لم أكن أكثر استعدادًا للرّعب في حياتي أكثر من اليوم"، في حين قال مُشاهد آخر: "هذا الفيلم سيكون مُدمّرًا".

وعن حبكة فيلم Us، تدور أحداثه عن عائلة صغيرة تتوجه لأحد الشواطئ من أجل قضاء الإجازة، وفي إحدى الليالي يرى أفرادها عائلةً تقف خارج منزلهم، وعند الاقتراب أكثر من أفراد هذه العائلة، يكتشفون أنّهم نُسخة طبق الأصل عنهم، يُلاحقونهم ويُريدون قتلهم، في حبكة رُعب درامية مليئة بالإثارة والفزع.