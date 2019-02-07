مي عمر ترفض ختان الإناث

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: شاركت الفنانة مي عمر في التعبير عن رفض ختان الإناث بصورة نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام" بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الختان والذي تم الاحتفال به أمس.

وكتبت: "في مصر ٨٧٫٢٪ من الستات ضحايا للختان. ودي تعتبر من أعلى النسب في العالم، النهاردة اليوم العالمي ضد ختان الإناث. كلنا لازم نقول لا لختان الإناث، عشان نحمي حقوق وكرامة الأجيال اللّي جاية في كلّ عيد".

يشار إلى أنها اعتادت المشاركة في الفاعليات النسائية بقوة، وتحرص على دعم حقوق المرآة باستمرار. علماً بأنها تصوّر في الوقت الحالي ببطولة مسلسل "ولد الغلابة" الذي سيعرض في رمضان المقبل مع الفنان احمد السقا.

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