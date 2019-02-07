شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية نادين نجيم لمهنئيها فى عيد ميلادها : وجودكم فى حياتى نجاح إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة شكر لجمهورها، لمعايدتهم لها بمناسبة عيد ميلادها، وقالت نادين: "صباح الخير، شكراً لكل المعايدات وللهدايا الورود رسايل الحب كلماتكم أمنياتكم، الله يعطيني القوة والصحة تضلني عّم بعطيكم حب وأعمال حلوة".

وأضافت،: "وجودكم نجاح إضافي بحبكم وبتمنا لكم مثل ما بتمنى لحالي أيام حلوة سعادة صبر وقوة وصحة ونجاح".

وتشارك نادين فى بطولة مسلسل "خمسة ونص"، وسوف تغنى شيرين عبد الوهاب، تتر المسلسل وستكون باللهجة اللبنانية، وتحمل اسم "يا بتفكر يا بتحس"، وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى.