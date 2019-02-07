شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطيب جينيفر لورانس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات الكاميرات البابراتزى صورا للنجمة العالمية جينيفر لورانس البالغة من العمر 28 عاما مع حبيبها كوك مارونى فى مدينة نيويورك بأحد المطاعم فى عشاء رومانسى، لذلك إليك كل ما تريد معرفته عن خطيبها البالغ من العمر 34 عاما بعد 8 أشهر من المواعدة كما ذكر بموقع ET.



جينيفر لورانس وكوك مارونى

1.فنان:

يعمل كوك مارونى فى أحد أكبر معارض نيويورك، الذى يرتاده أثرياء العالم والمشاهير لشراء اللوحات الفنية والتحف.

2.أحبها من يونيو:

رتبت إحدى الصديقات لهما موعدا للمقابلة وتواعدا منذ شهر يونيو الماض وعرف الجميع حين رؤيتهما معاً يتشبكان الأيادى مراراً وتكراراً، حتى عرض الزواج عليها ووافقت وارتدت خاتم الخطوبة.

3.متفتح:

كوك مارونى على علاقة جيدة بحبيب جينيفر السابق وهو نيكولاس هولت، ويحترم صدقاتهما حتى الآن بينما يخرج الثلاثى سوياً مراراً وتكراراً

4.يمتلك والداه مزرعة:

يمتلك والداه مزرعة كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو المكان الذى من الممكن أن يشهد حفل زفافهما.