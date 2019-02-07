محمد ضياء يخرج عن صمته: تزوجت منة فضالي ولم أضربها "دي تضرب بلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خرج الملحن محمد ضياء الدين عن صمته، وأكد في بيان له اليوم، أنه تزوج الفنانة منة فضالي عام 2008.

ونفى "ضياء الدين" ما ادعته الفنانة الشابة عن أنه كان يعنفها ويضربها، قائلًا: "كيف أضربها وهي بمقدورها ضرب بلد بأكملها".

واتهمها بـ"اختلاق هذه القصة من خيالها"، قائلا: "فعلت ذلك فقط لمجرد التواجد على الساحة الفنية، في ظل حالة الركود التي تمر بها الآن".

وأكد "ضياء الدين" أنه لم يعلن زواجهما، لأنه لم يستطع التعايش مع شخصيتها".

ووجه الملحن الكبير حديثه للفنانة منة فضالي قائلًا: "إذا بليتم فاستتروا"، مشيرًا إلى أنه تزوجها بموجب عقد شرعي، وغير صحيح رفض والدتها زواجنا كما ادعت".

يذكر أن الفنانة منة فضالي أعلنت في أحد البرامج خبر انفصالها عن الملحن محمد ضياء.