صابر الرباعي ينشر البرومو الدعائي لـ"أين أذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يستعد الفنان التونسي صابر الرباعي، لطرح أحدث كليباته "أين أذهب"، خلال الأيام المقبلة. ونشر "الرباعي" عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، البرومو الدعائي للكليب، وعلق: "قريبًا، فيديو كليب أين أذهب من روتانا". يذكر أن صابر الرباعي يستعد لتكريمه غدًا بمهرجان "ضيافة" بمدينة دبي الإماراتية، وسط حضور شخصيات عربية.

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