بالصور- شيرين عبد الوهاب في البروفات النهائية لحفل الكويت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
أجرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بروفاتها النهائية علي مسرح "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، استعدادًا لحفلها الغنائي، مساء اليوم، الخميس، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت لعام 2019، وذلك في ثاني لياليه، بمشاركة الفنان الخليجي عبد الله الرويشد.
ومن المقرر أن تغني شيرين خلال الحفل الأغاني التي اعتاد الجمهور على طلبها، بجانب أغاني ألبوماتها "نساي".
وطرحت الفنانة شيرين، مؤخرًا، ألبومها "نساي"، كما ظهرت في العام الجديد بقصة شعر جديدة.
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