بالفيديو: فاروق الفيشاوي وشهيرة يرقصان في عيد ميلاده

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، يرصد احتفال الفنان فاروق الفيشاوي بعيد ميلاده.

وظهر الفيشاوي، خلال الفيديو، وهو يحضن الفنانة شهيرة، ويرقصان معا على أنغام إحدى أغنيات المطرب وليد توفيق، “انزل يا جميل على الساحة” بصحبة العديد من أصدقاء الوسط الفني.

وارتدت شهيرة أزياء شتوية و”آيس كاب” يظهر جزءا من شعرها، وفقا للصور التي نشرتها بوسي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

يذكر أن شهيرة، ظهرت دون حجاب منذ يومين، مع سهير رمزي التي تخلت عن غطاء الرأس أيضا، بصحبة مصمم الأزياء هاني البحيري، والإعلاميتين هويدا بهجت وسهير جودة، خلال حضورها معرض و”بازارًا” داخل أحد “المولات التجارية” بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.

وعلقت على قرار خلع الحجاب عبر “فيسبوك”، قائلة: “أصدقائي والناس اللي تحبني، وحتى اللي زعلانين مني، ليا معكم لقاء في الصفحة لتوضيح بعض الأمور والمغالطات، ولكن بعد الدنيا ما تهدي، وذلك احترامًا ليكم ولمشاعركم الجميلة التي غمرتني”.