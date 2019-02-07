شاهد: مريم حسين تظهر بلوك جديد وأزياء غريبة

بعدما تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تصويري على أنه حفل زفاف لطليق الفنانة مريم حسين السعودي فيصل الفيصل والذي تبين أنه شائعة، خرجت الفنانة مريم حسين بإطلالة غريبة لفتت الأنظار . في الفيديو ظهرت مريم حسين بشعر مجعد وأزياء غريبة ما بين الشيفون والدانتيل وبنطال ضيق مغطى بالستراس وكأنها ذاهبة لحفل ما.

إطلالة مريم حسين لففت الأنظار إليها كثيراً وكأنها تعبر عن عدم اهتمامها بخبر زواج طليقها فيصل الفيصل الذ تناقلته صفحات السوشيال ميديا.

وأخذت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتناقل خبر زواج فيصل الفيصل طليق الفنانة مريم حسين وأرفقوا الخبر بمقطع الفيديو الذي يظهر فيه شاب سعودي موديل مع عروس وكان هذا الشاب شبيه لفيصل الفيصل بشكل كبير.

وانفصلت الفنانة مريم حسين عن طليقها فيصل الفيصل بعد عام من الزواج أثمر عن الكثير من المشاكل وعن ابنتهما أميرة وقد اشتدت المشكلات بين مريم حسين وطليقها فيصل الفيصل بعدما نشر هو عبر حساباته الخاصة على مواقع السوشيال ميديا معظم تفاصيل حياتهما الخاصة.

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