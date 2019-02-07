بالفيديو: الفنان عبدالعزيز الهزاع يتحدث عن ما دار بينه وبين الملك سلمان

تحدث الفنان عبدالعزيز الهزاع ” أم حديجان ” عن ما دار بينه وبين الملك سلمان، وكيف تغير اسمه. وقال ” الهزاع ” خلال استضافته في برنامج ” تم ”: ”الملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض قال لأحد العاملين عنده إذهب بالهزاع للأحوال المدنية وغير اسمه لأم حديجان.”

وأوضح ”أم حديجان”: ” روحتله في المكتب بسلم عليه وقال للخدم عنده تروحوا للأحوال المدنية وتمحون اسم الهزاع لأم حديجان، فراح الخادم أخدني وقالي يلا على الأحوال المدنية عشان نمحو اسمك قولتله هو يمزح معنا قال ما في مزح هذه أوامر. ”

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