بالصور والفيديو: النجمة التركية هازال كايا تحتفل بزفافها على الممثل علي أطاي.. وجمالها يخطف الأنظار...

احتفلت النجمة التركية هازال كايا، الشهيرة عربيًا باسم “نهال”، في مسلسل “العشق الممنوع”، بزفافها على الفنان والمخرج علي أطاي، في حفل شهد حضور عدد كبير من النجوم الأتراك.

وأطلت هازال، خلال الحفل بفستان أنيق بسيط من تصميم صديقتها اوزجور ماسور، والتي وعدتها بارتداء فستان من تصميمها وهي ابنة 17 عامًا.

وأقيم حفل الزفاف بحضور والدتها المحامية والناشطة الحقوقية عائشة، والنجم مراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني، والفنانة نور فتاح أوغلو، وبورك دينيز، والفنانة سهرا شاش.

وجاء الزواج بعد قصة حب جمعت بين النجمين، لمدة خمس سنوات، وتم الاحتفال بخطبتهما في ديسمبر الماضي.