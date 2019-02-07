أصابت فوز الفهد متابعيها بحالة من القلق بعد أن نشرت مقطع فيديو بينت فيه التلفيات التي لحقت بمنزلها عندما انهار السقف فجأة، حيث حكت بأسى عن لحظات الصدمة والرعب التي عاشتها عندما حدث ذلك.
وأكدت الفاشينيستا الكويتية أنها ظلت مصدومة لفترة طويلة بعد أن سقط السقف فجأة، لأنها لم تصدق ما حدث خاصة أن السقف صار به حفرة واسعة بسبب الانهيار المفاجئ الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.
وطمأنت الفاشينيستا الكويتية محبيها على وضعها الصحي بعد الحادث المفاجئ، مؤكدة أنها بخير كما لم يصاب أحد في منزلها جراء ما حدث.
وكانت فوز الفهد قد كشفت لجمهورها منذ أسابيع قليلة أنها قد خضعت لجراحة تجميلية غريبة من نوعها، حيث قام الطبيب بحقن الفيلر في إحدى وجنتيها، نظراً لأن أحد جوانب وجهها أنحف من الأخر، وهي أرادت أن تجعلهما متساويين، كما أعلنت للجمهور أنها تخضع أيضاً لحقن الفيلر في خصلات شعرها، لتعزيز نمو الشعر وإضافة الحيوية إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فوز الفهد تكشف انهيار سقف منزلها وتحكي لحظات الرعب التي عاشتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.