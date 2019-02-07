"حجاج" تُثير أزمة في كواليس اليوم الأخير من تصوير "كارمن"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: شهد اليوم الأخير لمسلسل "كارمن" الذي يعتبر البطولة الأولى للفنانين ريهام حجاج ومحمد كيلاني أزمة تسبب بها هذا الثنائي بعد اعتذارهما غير المبرر عن التسجيل مع المحطات الفضائية التي حضرت بناءاً على دعوة المنتج سامح مجدي. حيث ماطلت "حجاج" في التسجيل مع كاميرات الفضائيات التي تواجدت لعدة ساعات قبل أن ترفض التصوير وهو نفس موقف محمد كيلاني الذي تسبب في استفزاز الموجودين خاصةً وأنه لم يكن بموقع التصوير لفترةٍ طويلة، لكنه فضّل الجلوس في غرفته بمفرده.

وكانت "حجاج" قد اشترطت في البداية عدم التطرق لأسئلة شخصية في التسجيل خاصةً أنها لم تُطل بتصاريح إعلامية بعد إعلان زواجها رسمياً من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز. وهو ما جرى التوافق عليه قبل أن تقرر الاعتذار ومغادرة الاستوديو بعد نحو 4 ساعات من انتظار مراسلي الفضائيات للتسجيل معها، ومع "كيلاني" الذي فضّل بدوره عدم التصريح. علماً أنهما صورا آخر مشاهدهما في المسلسل مساء أمس الأول في أحد المواقع الخارجية مع الأخذ في الاعتبار أنهما اكتفيا بالظهور لقطع قالب الحلوى الذي حمل صورة فريق عمل هذا المسلسل الذي سيُعرَض في مصر عبر شاشة سي بي سي.

