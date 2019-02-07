كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 11:28 صباحاً -

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن سبب عدم تعرض الطيور للصعق كهربائيا عند وقوفها على أسلاك أبراج نقل الطاقة (الضغط العالي). وأوضحت الشركة في مقطع توعوي مصور، نشرته عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن الطيور تقف على خط واحد من أسلاك نقل الطاقة، ولذلك تستمر الدائرة الكهربائية مفتوحة، ولا تتعرض للصعق.

وبينت أنه إذا حدث أن لامس الطائر الخط الآخر أو الخط الأرضي، فإن الدائرة الكهربائية تغلق ويصعق الطائر.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. لماذا الطيور لا تصعقها الكهرباء عند وقوفها على أسلاك الضغط العالي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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