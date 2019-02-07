شاهدوا مشهد جميل للكرة الأرضية من خلف القمر!

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 11:28 صباحاً -

إلتقط فريق من الهواة صورة مذهلة على نحو غير عادي للكرة الأرضية ، مستخدمين ​القمر​الصناعي الصيني لونغجيانغ -2، الذي يدور حالياً حول القمر.

وذكرت صحيفة “​ميرور​” البريطانية، أن الفريق قام بتحميل الصورة باستخدام مرصد دوينجيلو اللاسلكي في هولندا، مستخدمين القمر الصناعي الصيني الذي التقط المشهد الجميل للكرة الأرضية.

والتقطت الصورة في 3 شباط/فبراير الحالي، وهي أحدث جهد ومحاولة بالتعاون مع جامعة هاربين للتقنية الصينية، التي أطلقت قمرين صناعيين صغيرين في الربيع الماضي مع القمر الصناعي الصيني كويكياو.

وهذه الصورة هي أول صورة من نوعها تلتقط للقمر والأرض في مشهد واحد معاً، وجاءت بعد محاولات عدة استمرت على مدى أشهر.