شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان خان يختار شهر أبريل لإذاعة ثالث عمل درامي من إنتاجه والان مع التفاصيل

بعد نجاح سلمان خان في تقديم تجربتين من إنتاجه للتلفزيون هما "بيج بوص" و"قابيل شارما شو"، قرر سلمان إذاعة مسلسله الجديد خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، ليكون بذلك مشروعه التلفزيوني الثالث، والعمل تم تصنيفه كسيرة ذاتية.

المسلسل يتناول حياة المصارع الهندي الشهير جاما بهلوان، ووقع الاختيار على بونيت إبسار ليكون مؤلف ومخرج العمل، بينما قرر سلمان الاستعانة بشقيقه سهيل خان ليلعب دور "جاما" واهتار محمد نظيم نجم الدراما الهندية ليجسد شخصية شقيق جاما، الذي كان له الدور والتأثير الأكبر في حياته.

سلمان أعلن أن اختيار نظيم لم يأت إلا بعد أن أبهره بدوره في مسلسل "ساتيا"، موضحا أن الفضول دفعه لمشاهدة أولى حلقات المسلسل، وأنه بعد مشاهدة نظيم لأول مرة وجد نفسه ينجرف مع الحلقات واحدة تلو الأخرى.

وفي تصريح وفقا لـ"العين الإخبارية" علق محمد نظيم قائلا "سلمان هو نجمي المفضل حتى قبل أن تطلق عليّ وسائل الإعلام لقب خليفته، أجد أن الشبه ليس في الشكل الخارجي بقدر ما أجده في المضمون الاهتمام بالرياضة والصحة وخدمة الإنسانية دون مقابل، ووجود فلسفة في الحياة هي أشياء زرعت بداخلي وجعلتني أعتبر سلمان مثلي الأعلى.

وعن دوره في المسلسل الجديد أضاف نظيم "الدور سيكون تحدياً لأن تركيبة الشخصية للدور بالفعل متناقضة، إضافة إلى أن هناك الكثير من مشاهد الحركة والتي تتطلب تدريباً أكثر في الفترة المقبلة ولكنني متحمس كثيراً للدور وأود أن أجعل ثقة سلمان في محلها".