إليكم تفاصيل إطلالة هازال كايا في حفل زفافها – بالصور والفيديو

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متابعة بتجــــــــــــــرد: دخلت الممثلة التركية هازال كايا القفص الذهبي مع المخرج والممثل التركي علي أطاي مساء الأربعاء في مدينة اسطنبول.
وفي التفاصيل، فقد تزوجت الشابة البالغة من العمر 28 عاماً من المخرج الذي يكبرها بـ14 عاماً في حفل زفاف رومانسي للغاية بفندق “فيرمونت كوازار اسطنبول” وذلك بعد علاقة دامت 5 سنوات.
وقد سحرت هازال الحضور بإطلالتها مرتديةً فستاناً من توقيع المصمم التركي أوزغور ماسور.
نُشير إلى أن هازال هي التي حضرت ونظّمت لحفل زفافها بنفسها في ظل انشغال عريسها علي.
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