إنجاز سينمائي عالمي لفيلم Aquaman.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــــرد: حقق فيلم Aquaman رسميًا إنجازًا جديدًا في السينما العالمية، ليصبح أوّل فيلم يتخطى بايراداته المليار دولار في السنوات العشر الأخيرة.
وتدور أحداث الفيلم حول شخص يمتلك قوة خارقة وهي التنفس تحت الماء والتحدث إلى الحيوانات المائية نظرًا لكونه أحد سكان مدينة أطلانطس المفقودة تحت الماء، في محاولة منه لإنقاذ مملكته من الأشرار.
الجدير بالذكر أن الفيلم يشارك في بطولته كل من جيسون موموا، امبر هيرد، يليام ديفو ونيكول كيدمان، وبلغت ميزانيته الإنتاجية 160 مليون دولار، وتم تصويره بالكامل ما بين استراليا والولايات المتحدة الأمريكية.
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