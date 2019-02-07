عمار العزكي يعد جمهوره بخطوات مهمّة في حياته!

متابعة بتجــــــــــــــرد: توجه الفنان اليمني الشاب عمار العزكي برسالة خاصة إلى الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ووعد عمار العزكي محبّيه بخطوات جديدة مهمة قادمة في حياته فكتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “خطوات جديده قادمه في حياتي خطوات مهمه راح اكون فيها قوي راح اعتمد على ثقتي بنفسي وبالاشخاص الي حولي وثقتي قبل كل شي بمحبه الله لي وهذه اساس النجاح”.

وكان عمار العزكي قد طرح في شهر آذار/مارس من عام 2018 المنصرم ألبومه الغنائي الأوّل بعنوان “كلام أبيض” وحقق العمل نجاحًا لافتًا.

الجدير ذكره أن عمار العزكي كسب جماهيرية واسعة خلال مشاركته في الموسم الرابع من برنامج “أراب آيدول” وهو ما ترجمته أرقام المشاهدات التي حققته جميع أغاني الألبوم بعد ساعات قصيرة جداً على طرحه.