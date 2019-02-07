رانيا يوسف في أزمة جديدة بعد الفيديو الإباحي

متابعة بتجــــــــــــرد: عادت مجدّدًا الممثلة المصرية رانيا يوسف لمواجهة أزمة جديدة بعد بدأت أزمة الفيديو الإباحي الذي نُسِب إليها فنفت صحته، بالبرود شيئًا فشيئًا، ولكن هذه المرة كان الامر مختلفاً، حيث أن الأزهر الشريف اعترض على اسم مسلسلها الجديد “ملائكة إبليس”، فطالبوها بتغيير اسم العمل.

ولم يكن هناك أي اعتراض أو نقاش، حيث أن القيمين على شركة الإنتاج “تي فيجن” لمالكها طارق الجنايني، قاموا بتغيير الاسم بدون تأخير وبدون مجادلة، واختار اسما جديداً للمسلسل بعنوان “وبينّا ميعاد”.

ولكن من جهة أخرى، انتقد البعض قرار الأزهر واعتبروه أمرًا غريبًا، فبدلًا من التركيز على أن اسم المسلسل حرام شرعًا، سيكون من المفيد أكثر أن يتم التركيز أكثر على تحريم القبلات والعري والهبوط الأخلاقي والرذيلة العلنية التي يتم عرضها في المسلسلات، بحسب آراء البعض.

“وبينا ميعاد” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وتم البدء في تصويره منذ أيام في منطقة مصر الجديدة.