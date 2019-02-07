النجمات بإطلالات مُبهرة خلال عرض رودارتيه لخريف وشتاء 2019.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يكن عرض العلامة الأمريكية رودارتيه لخريف وشتاء 2019 مختلفًا، خاصة وأن العلامة أصبحت معروفة في مجال عروض الأزياء على أنها مبهرة.

وجاء العرض الأخير غنيًا بفساتين التول والأورجانزا والحرير والشيفون المزينة بالكشاكش، بالإضافة إلى الأزهار بظلال مشرقة وجريئة.

وبما أن الفساتين آسرة بما فيه الكفاية بعرض رودارتيه لخريف 2019، فلا بد من الحديث عن النجمات الحاضرات في الصفوف الأمامية.

لم تكن البدلات القوية أو الفساتين الحريرية حاضرة في الصف الأمامي، إذ فضلت النجمات بما فيهن بري لارسون وتريسي إليسروس وداكوتا فانينغ ولوسي بوينتون ارتداء فساتين رودارتيه المزينة بالكشكشة المذهلة، والطبعات، والأكمام المنتفخة بظلال مختلفة من اللون الوردي والأرجواني والأبيض.

إليك أجمل إطلالات النجمات في الصف الأمامي خلال عرض رودارتيه لخريف وشتاء 2019.