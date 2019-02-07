انتعلي البوت العالي ليلًا ونهارًا على طريقة بريانكا شوبرا وبيلا حديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعد البوت العالي من صيحات الأحذية الأكثر شعبية في موسم البرد، إذ يمكنك تنسيقه بسهولة مع إطلالاتك الشتوية العصرية للحصول على مظهر مثالي ودافئ، كما يمكنك انتعاله سواء خلال النهار أو الليل، إذ رُصدت النجمة "بريانكا تشوبرا" و العارضة "بيلا حديد" مؤخرًا أثناء تواجدهما في نيويورك وهما ترتديان البوت العالي، كلٌ على طريقتها الخاصة.

اختارت شوبرا إطلالة كاملة بظلال الكريمي، مكونة من بنطلون جينز ضيق منسق مع قميص بياقة عالية، معطف ترنش طويل وبوت عالٍ من جلد الغزال بكعب عريض مرتفع، كما يمكنك اقتباس هذه الإطلالة وارتداءها في أي يوم من أيام الأسبوع، ولكن إذا كنت ترغبين في إضافة لمسة ملونة على مظهرك، ارتدي زوجًا من النظارات الشمسية الصفراء مثلًا.

وإذا كنت ترغبين في ارتداء البوت العالي خلال الليل أيضًا، استلهمي زيك من بيلا حديد التي اعتمدت إطلالة كاملة باللون الأسود، حيث ارتدت فستانًا أسود اللون شفافا وضيّقا من مايكل كورس، انتعلت معه بوتا عاليا جلديا أسود، ونسقت فوقه معطفًا من الفرو الأسود، وأنهت إطلالتها المثيرة بمجوهرات ذهبية بأقراط هوب الضخمة وسوارٍ مزدوج.