موجز "الفن": فيفي عبده تدوس على العلم الإسرائيلي.. وكاظم الساهر يطالب بتغيير اسم عائلته

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية. فيفي عبده تدوس العلم الإسرائيلي أمام شخصيات سياسية وتصدمهم- بالفيديو كاظم الساهر يفاجئ محبيه ويطالب بتغيير إسم عائلته هيفا وهبي: "ما عم بيخلوني احكي.. بس قريباً جدا"ً شاهدوا ردة فعل زوجة فنان سعودي شهير بعد ان عبرت معجبة عن حبها له امامها - بالفيديو ‎ بالفيديو - مفاجأة ..زفة ورقص وموسيقى احتفالاً بعيد ميلاد نادين نسيب نجيم ياسمين عبد العزيز مرتبطة سراً؟ هذا ما كشفه شقيقها حول الموضوع صدمة.. الامير تشارلز انجب طفلا من كاميلا قبل زواجه من ديانا وهكذا اصبح شكله اليوم! بالصور‎ المزيد المزيد

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