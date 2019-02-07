ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة ليال عبود نشاطاتها الفنية بامتياز، فقد رافق موقع الخليج 365 ليال خلال تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "يا عنب يا مشمش" مع المخرج أحمد المنجد في منطقة "كورنيش النهر" في بيروت.
الأغنية كلمات فادي مرجان ألحان وتوزيع علي حسون.
في المقابلة التي أجريناها مع ليال كشفت لنا الكثير من الأمور، من تفاصيل أغنيتها وصولاً إلى حياتها العاطفية وتصريحاتها الجريئة التي كانت تطل بها في الإعلام، إضافة إلى كيف كانت ستتصرف لو كانت مكان ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو التي تعرضت للكثير من الانتقادات، وعما إذا كانت تصنّف نفسها بين النجوم من الصف الأول.
كما التقينا بالمخرج أحمد المنجد الذي صرّح لنا عن تفاصيل الكليب.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-ليال عبود في كواليس أغنيتها: "جرأتي هنا تكون..وهذا ما كان يجب أن تفعله ملكة جمال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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