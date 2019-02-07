جمعة نوال الكويتية وأحلام .. مصالحة ومحبة تنتشر

ميرنا وليد - بيروت - خطوة رائعة بعد المصالحة الخليجية الأبرز بالسنوات الماضية بين أحلام ونوال الكويتية، فقد حرصت الفنانة نوال الكويتية على استقبال الفنانة الإماراتية أحلام واستضافتها في منزلها، فور وصول الأخيرة إلى الكويت لإحياء إحدى حفلات الزفاف هناك. وتبادلت النجمتان الأحضان والقبلات، فضلًا عن انهيار أحلام بالبكاء، خصوصاً أن هذا هو اللقاء الأول بينهما بعد الصلح ما يعكس مدى حبهما واشتياقهما لبعضهما طيلة السنوات الماضية.
ربما تكون النوايا صافية وربما تكون المصالحة شكلية إلا أن المشهد يبدو رائعاً، فالفنانتان لديهما قاعدة جماهرية كبيرة في الخليج والعالم العربي ومصالحة الكبار هي رسالة لمصالحات عديدة يجب أن تتم بين المشاهير، فكل فنان هو ممثل لبلده الأم في العالم ولربما تنتقل العدوى الجميلة الى الجميع.
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