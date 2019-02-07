شاهدوا.. مايا دياب تحدث ضجة برقصها في المكسيك

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 09:55 صباحاً -

ضمن الإجازة التي تقضيها الفنانة ​مايا دياب​ خارج لبنان وفي إحدى المناطق المكسيكية، نشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تؤدّي رقصة مع أزياء تقليدية.

وعلّقت دياب على الفيديو قائلة: “انا حكيمة.. كنت أعرف قلب ذاك الرجل، بعيدا عن الطبيعة يصبح صعبا”.

الفيديو لاقى العديد من الإعجابات، وتخطّت نسبة مشاهدته بأقل من يوم الـ 200 ألف مشاهدة.