شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائزين بجائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي الأربعاء والان مع التفاصيل

قرر مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي إعلان أسماء الفائزين في محاور الجائزة الثلاثة: الرواية، القصة القصيرة، والدراسات النقدية، الأربعاء 13 فبراير/شباط الجاري، وكشف عن شخصية العام لهذه الدورة، كما قرر المجلس تأجيل الندوة العلمية إلى موعد لاحق، وفقا للعين الإخبارية.

وأعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في بيان صحفي، أن الدورة الـ9 لعام 2018 تلقت مشاركات من 5 قارات حول العالم في المحاور المذكورة ومحور الدراسات النقدية، الذي اختير له موضوع “التأثير المتبادل بين العولمة والكتابة الإبداعية" بلغ عددها 568 مشاركة من 26 دولة.

وأضاف المجلس أن لجان التحكيم الداخلية والخارجية التي تم تكليفها خلال هذه الدورة انتهت من أعمالها، حسب الجدول الزمني الموضوع.

ودرجت الجائزة منذ إنشائها عام 2010 على استضافة عدد من الأسماء المعروفة في عالم الأدب والفكر من مختلف دول العالم، كما تشرفت بحضور شخصيات مرموقة لها مكانة رفيعة في المشهد الأدبي والسياسي في الوطن العربي، أبرزهم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، وغيره من الشخصيات المعروفة التي أثرت الساحة الأدبية.

وشارك في التحكيم وتقديم الأوراق العلمية والشهادات عن التجارب الإبداعية نخبة من النقّاد والكتاب، كان من بينهم الدكتور واسيني الأعرج من الجزائر، الدكتور سلطان القحطاني من السعودية، الدكتور سعيد يقطين من المغرب، ومن الكويت الدكتورة ليلى العثمان وغيرهم من الأسماء المعروفة من مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان وسلطنة عمان وإريتريا وتشاد.

الجدير بالذكر، أن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي التي أطلقتها شركة زين للاتصالات في عام 2010 تخليدا لذكرى الأديب العالمي الطيب صالح، يضم إلى جانب رئيس المجلس البروفيسور علي شمو، كل من مجذوب عيدروس الأمين العام للجائزة، البروفيسور محمد المهدي بشرى، البروفيسور عبدالله حمدنا الله، البروفيسور إدريس سالم الحسن، البروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه، إبراهيم إسحق إبراهيم، إبراهيم أحمد محمد عثمان الميرغني، وصالح محمد علي.