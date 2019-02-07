هيفاء وهبي تضجّ جمالًا وتسرق الأنظار في شوارع باريس

متابعة بتجــــــــــــــرد: تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بأحدث إطلالة لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت هيفاء وهبي صورًا جديدة التقطتها بالشعر الزهري الفاتح، أثناء تواجدها في باريس، ظهرت فيها بلقطات مميّزة في أحد الشوارع الفرنسية.
وارتدت هيفاء في الصور فستانًا قصيرًا من اللون الأبيض ومعطف من نفس اللون، نسّقت معهما بوطًا طويلًا فبدت بغاية الجمال والأنوثة وسرقت كل الأنظار نحوها.
على صعيد آخر، تستعد هيفاء وهبي قريبًا للكشف عن مشروع جديد كانت قد ألحمت إليه طيلة الأيام الماضية عبر صفحاتها الإكترونية الرسمية.
الجدير ذكره أن هيفاء وهبي تعيش نجاح ألبومها الجديد “حواء”، الذي يتصدّر المراتب الأولى في قائمة الألبومات الأعلى مبيعًا واستماعًا إلكترونيًا منذ طرحه في الأسواق.
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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Feb 6, 2019 at 6:08pm PST
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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Feb 6, 2019 at 5:54pm PST
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#haifawehbe
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Feb 6, 2019 at 5:31pm PST
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