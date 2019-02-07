في اليوم العالمي.. هكذا رفضتْ مي عمر وسلمى أبو ضيف "خِتان الإناث"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانةُ المصرية مي عمر عن رفضها الكامل لختان الإناث، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي له، والمقرّر له السادس من فبراير كل عام.

ونشرت الفنانة صورةً لها وهي تشير بكلمة "لا" بشكل مختلف عبر "إنستغرام" وكتبت نصًّا: "في مصر، 87٫2% من الستات ضحايا للختان، ودي تعتبر من أعلى النسب في العالم.. النهاردة اليوم العالمي ضد ختان الإناث، كلنا لازم نقول لا لختان الإناث، عشان نحمي حقوق وكرامة الأجيال اللّي جاية في كلّ عيلة.. لا لختان الإناث".

وفي السياق ذاته أعلنت الفنانة وعارضة الأزياء المصرية سلمى أبو ضيف تضامنها مع الأمر، حيث نشرت صورة عبر "إنستغرام" للتعبير عن رفضها.

واكتفت سلمى أبو ضيف بكتابة عبارة "لا لختان الإناث"، حيث حرص جمهور كل من الفنانتين المصريتين على التفاعل مع موقفيهما الرافض لختان الإناث.

يُذكر أن الكثير من المنظمات الحكومية الدولية تسعى للقضاء على ممارسة ختان الإناث، منها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن وصل عدد النساء والفتيات اللاتي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية إلى 200 مليون نسمة - بحسب إحصاءات من منظمات معنية بالقضية.