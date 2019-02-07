شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إيميلى بلانت بتوقيع إيلى صعب فى عرض فيلم "To Dust" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية إيميلي بلانت العرض الأول لفيلم " To Dust " الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكان بصحبة بلانت صديقتها النجمة إميلي مورتيمر ، حيث تعاونت النجمتان مؤخرا في فيلم " Mary Poppins Returns " .

ظهرت إيميلي بلانت ذات الـ 35 عام مرتديه " بدلة " ذات تصميم كلاسيكي مميز باللون الأحمر مصنوعة من الصوف ، و هي واحدة من أرقي تصميمات مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب ، بينما اختارت حقيبتها من مجموعة تصميمات " Jimmy Choo " ، ومجوهراتها من " Anita Ko " .

فيلم " To Dust " من بطولة ماثيو برودريك و نتالي كارتر و ليو هيلار والعمل من اخراج شون سنايدر .



قبل عرض الفيلم (1)



قبل عرض الفيلم (2)



قبل عرض الفيلم (3)



قبل عرض الفيلم (4)