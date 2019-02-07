شكرا لقرائتكم خبر عن "يا نحلة" جديد مى كساب.. و3 دويتوهات فى ألبومها الجديد.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة مى كساب إنها تستعد لطرح كليب جديد بعنوان "يا نحلة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع عثمان عبود، وإخراج كامبا، ومن المقرر أن يتم طرحه فى 1 مارس المقبل بالتزامن مع طرحها ألبومها الجديد، ولفتت "كساب" إلى أن هذه الأغنية كانت ستطرحها على طريقة السينجل ولكنها ضمتها للألبوم.

وأضافت "كساب" لـ"الخليج 365" أنها سوف تقدم 3 دويتوهات فى الألبوم، حيث ستقدم ديو مع كل من شذا ومنة عطية وداليا عمر في أغنية، وديو أخر مع فريد غنام بعنوان" ببساطة" وهى من كلمات نصر الدين ناجي ألحان اورتيجا توزيع أوكا، وديو ثالث مع الرابر محمد حسام الشهير بلقب "العفريت".

يذكر أن مى كساب شاركت فى مهرجان القعلة الدولى للموسيقى والغناء الـ27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وأحيات حفلًا ناجحًا غنى فيه أشهر أغانيه، وشاركها فى الغناء المطرب مجد القاسم.