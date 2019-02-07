تامر حسني يوجه رسالة لجلال فهمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
أشاد المطرب تامر حسني بصديقه الملحن جلال فهمي، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام".
نشر تامر صورة جمعته بصديقه، وكتب: "عن نظرة الصدق والإخلاص والفرحة اللي عبرت عنها نظرة صديقي الغالي الأخ الحقيقي جلال فهمي، وأنا بتكرّم في إحدى الحفلات".
وأضاف: "هو صديق عُمر حقيقي وعمره ما تغير وهو أيضًا الموزع الموسيقى الكبير صاحب أشهر أغانيا وأحد أفراد فرقتي الموسيقية المكونة من إخوة بجد ومعنديش شك إن كل الفرقة أكيد كانت نظرتهم ليا كده".
وتابع: "شكرًا يا جلال عشان النظرة دي وراها قلب نظيف قلب فرحان لأخوه على محبة الناس له وعلى تقديرهم لمجهوده".
يذكر أن اَخر أعمال المطرب تامر حسني فيلم "البدلة"، الذي عُرض تجاريًا بموسم عيد الأضحى، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.
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