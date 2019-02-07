شكرا لقرائتكم خبر عن جزءان جديدان لفيلم الأنيمشن Zootopia .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بطل فيلم Zootopia الممثل توم ليستر الابن أن ديزنى تعمل على جزأين لفيلم الرسوم المتحركة، وكان قد تم إصدار فيلم Zootopia الأول في عام 2016، وأصبح واحدا من أهم ما أنتجت الشركة، خاصة بعد حصوله على جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.
وحقق الجزء الأول مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، وتلقى الكثير من التعليقات الإيجابية وتعلق الكثير من المشاهدين بالفيلم، حيث قدم الفيلم بعض التعليقات الاجتماعية المتعمقة على أعلى مستوى من التسلية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screenrant".
ويعتبر فيلم Zootopia مدخل مستقل في رسوم متحركة ديزني، بالإضافة إلى مدينة الملاهى المستوحاة من الفيلم، التي يجرى بناؤها في شنجهاي الصينية.
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