منتج "الممر" يكشف موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
قال المنتج هشام عبد الخالق إن فيلم "الممر" فكرة مؤجلة منذ العام 2014، موضحًا أن الفيلم كان يحتاج لتكلفة عالية، وأنه تقرر لعرضه ذكرى النكسة من عام 2019.
وأضاف عبد الخالق، في مداخلة في برنامج "عيشها بانرجي" على راديو "إنرجي"، أن اسم الفيلم يعبر عن المرور من الانكسار إلى النصر، مسلطًا الضوء على دعم الشؤون المعنوية لفريق العمل بتوفير الطيارات والجنود.
الفيلم من إخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد جمعة، محمد فراج، وهند صبري كضيفة شرف.
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