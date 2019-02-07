سهر الصايغ تُشارك في "خليل متفائل" وتُقدِّم "ورقة جمعية"

كشفت الفنانة سهر الصايغ أنها تعيش خلال الفترة الحالية حالة جديدة من النشاط الفني، إذ تشارك في أكثر من عمل فني ما بين سينمائي ودرامي ومسرحي، مشيرة إلى أنها تشارك في بطولة فيلم "ورقة جمعية" بالإضافة إلى العرض المسرحي "خليك متفائل" مع النجم سامح حسين، هذا إلى جانب أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل 2019 بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة النجم علي ربيع، وذلك في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "سك على إخواتك" الذي عُرض خلال ماراثون رمضان الماضي وحقّق نجاحا كبيرا فاق التوقعات.

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وأعلنت سهر الصايغ، خلال حديث خاص لها إلى "العرب اليوم"، سعادتها الغامرة بتكرار التعاون مع النجم علي ربيع مرة أخرى رمضان المقبل، مشيرة إلى أن العمل مع ربيع ممتع، كما أن كواليس التصوير تكون رائعة جدا بها، وذلك في ظل سيطرة جو من الألفة والحب بين جميع المشاركين في العمل، مؤكدة أن "علي شخص محترم وكوميديان هائل وكسبته كصديق قبل أي شيء حينما تعاونت معه رمضان الماضي في "سك على إخواتك".

وتحدّثت عن مُشاركتها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وأفادت بأنها تحمّست جدا بمجرد عرض العمل عليها وبخاصة في ظل تعاونها للمرة الثانية مع نفس فريق العمل الذي حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي من خلال مسلسل "سك على إخواتك" بداية من بطل العمل علي ربيع مرورا بالمخرج وائل إحسان، بالإضافة إلى الشركة المنتجة للمنتج صادق الصباح والتي أعتز جدا بالعمل معها وبخاصة في ظل حرصها الشديد على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لخروج العمل الفني في أفضل صورة ممكنة للمشاهدين ولا تبخل على العمل بأي شيء يخص تفاصيله بالعكس تسعى جاهدة إلى توفير كل متطلباته، مشيرة إلى أنها تقدم خلال السياق الدرامي للمسلسل شخصية جديدة تماما بالنسبة إليها، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تخصها مكتفية بقولها بأنها ستكون مفاجأة للمشاهدين حين عرض المسلسل خلال شهر رمضان 2019 عبر القنوات الفضائية.

وأوضحت الصايغ أنها انتهت من تصوير جميع مَشاهدها في الفيلم وتنتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها تظهر خلال السياق الدرامي لأحداث الفيلم في شخصية بنت من حارة شعبية طموحة بعض الشيء ومطلعة للعيش في حياة أفضل من حياتها في الحارة، لكن بشكل عقلاني كما تحدث أزمة ما في الحارة التي تسكن فيها تقلب مجرىي الأحداث وتسهم بشكل فعال في حل هذه الأزمة، وهذا ما ستكشف عنها أحداث الفيلم حينما يتم عرضه، وذلك في ظل وجود كوكبة كبيرة من النجوم منهم لوسي ومحمد عادل وأحمد صيام وأميرة نايف وكلوديا حنا ومحمود فارس، مؤكدة أن العمل يناقش قضايا المجتمع بأسلوب راقٍ ويحس على التعاون والعديد من العادات الإيجابية لدىي المصريين، وعن مسرحية "خليل متفائل" بينت أنها رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وسيتم عرضها على المسرح القومي والذي يعد بمثابة شرف كبير لها وشرف لأي فنان أن يقف على خشبة المسرح القومي ويقدم عرضا مسرحيا عليه ولخاصة أنها كانت لديها رغبة كبيرة في الإقدام على هذه التجربة، مشيرة إلى أن العرض يشارك في بطولته كل من سامح حسين وأشرف عبدالغفور وعهدي صادق ومن إخراج إسلام إمام.

واختتمت سهر حديثها عن مصير مسلسل "خط ساخن" الذي تشارك في بطولته قائلة "إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير المسلسل حيث لا يتبقّى لها سوى 10 أيام وتنتهي من تصوير العمل، لكن حتى كتابة هذه السطور فمصير المسلسل غير محدد ولا تعرف موعد استكمال التصوير".

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