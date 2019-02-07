نرمين الفقي تُؤكِّد أنّ دورها في "أبوالعروسة" قريبٌ مِنها

صرّحت الفنانة نرمين الفقي بأنها سعيدة باختياراتها في الفن، مشيرة إلى أن مسلسل "أبوالعروسة" من الأعمال القريبة إلى قلبها والتي حملت مجموعة من المشاعر، وقدّمت فيها شخصية رومانسية حالمة هي قريبة إلى قلبها.

وأضافت نرمين الفقي، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أن مسلسل "أبوالعروسة" خرجت منه بمجموعة من الصداقات المهمة في حياتها وهو كل فريق عمل المسلسل، موضحة أنها سعيدة بنيل الجزء الأول جوائز متنوعة في نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن الجزء الثاني أيضا تتوقع فيه جوائز عديدة قريبا.

الابتعاد ثم العودة

ونفت ابتعادها عن الفن فترة قبل "أبوالعروسة" قائلة إنها لم تبتعد عن الفن لكنها كانت تبحث عن المناسب لها، وبخاصة أنها قدمت مجموعة من الأعمال الدرامية التي ما زالت عالقة في أذهان المشاهدين، موضحة أنها راضية تماما عن كل أعمالها التي تنوّعت ما بين الرومانسية والاجتماعية منها "حياة" و"جبل الحلال" و"الليل وآخره" و"العنكبوت".

السينما

وأكدت نرمين أنها قدّمت أفلاما محدودة في السينما لكنها حققت نجاحا كبيرا في الدراما، موضحة أن الدراما الآن أصبحت مثلها مثل السينما فهي أيضا أصبحت جزءا من تاريخ الفنان بعد الجوائز العديدة التي تخصّص للدراما كل عام، فأصبحت هناك شركات كبرى تنتج أعمالا مهمة تقدم فيها قضايا متنوعة تمس المجتمع.

نيللي

وكشفت عن صداقتها بالفنانة الكبيرة نيللي قائلة إن نيللي تمثّل لها مثلا أعلى في الفن، إذ قدمت الكثير من الأعمال المميزة المهمة، وتنوعت في الاستعراض والتمثيل، موضحة أنها حققت نجاحات عديدة، وعن إنسانيتها قالت إن نيللي تمتلك قلبا أبيض لا تحمل أي حقد لأحد ودائما تستقبل الحياة بابتسامة، مشيرة إلى أنها تحبها كثيرا والتقيتا معا صدفة في أحد المطاعم وأصبحتا صديقتين منذ ذلك الوقت.

ذكريات فنية

وتحدّثت عن ذكرياتها طوال مشوارها الفني وقالت إن لديها مجموعة من الذكريات مع كبار الفنانين منهم الراحل الفنان محمود عبدالعزيز الذي كان فنانا قويا ومخلصا في عمله وفي "جبل الحلال" ساندني كثيرا حتى أعود للعمل وأخرج من حالة الحزن التي انتابتني بعد رحيل أمي، ولا أنسى مساندة الفنان الكبير يحيى الفخراني لي في مسلسل "الليل وآخره" حتى أخرج بالدور إلى بر الأمان.

وقت الفراغ

وقالت إنها تمارس الرياضة إذ أشارت إلى أنها تحبّ السباحة وتحب الجري أيضا، موضحة أن ممارسة الرياضة هي التي جعلتها تحتفظ بوزن رشيق ومتوازن، وعن الأكلات التي تحبها بيّنت أنها تحبّ الأسماك وتحبّ الأزياء والقراءة بشكل مستمر.

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