فيديو| "قصة حب" في دور العرض الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: أعلنت شركة "نيوسنشري" طرح فيلم "قصة حب" في دور العرض المصرية، يوم الأربعاء المقبل. "قصة حب" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، هالة فاخر، فرح يوسف. وهو عمل من تأليف وإخراج عثمان أبو لبن. تدور الأحداث حول قصة حب بين شاب وفتاة، تتعرض لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

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