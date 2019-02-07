محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حلت بالأمس، 6 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية ناهد يسري، بطلة الفيلم المثير للجدل "سيدة الأقمار السوداء".
ولدت ناهد يسري في القاهرة في 6 فبراير عام 1947، لأسرة عمل بعض أفرادها في الفن، اسمها الحقيقي ناهد شكري، حصلت ناهد يسرى على شهرة واسعة بسبب فيلم " سيدة الأقمار السوداء " إلا أنها عادت وأختفت مرة أخرى.
ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن ناهد يسري "سيدة الأقمار السوداء":
- ناهد يسري هي شقيقة المؤلفة والممثلة سامية شكري، والتي نشرت مجموعة من الروايات فى حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، ومن أفلامها "الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون).
- بدأت ناهد يسري مشوارها الفني في مصر ببعض الأدوار الصغيرة في أفلام مثل: "شاطئ المرح" مع حسن يوسف ونجاة الصغيرة، وفيلم "المساجين الثلاثة" مع رشدي أباظة وشمس البارودي.
- انتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى لبنان، وتألقت في السينما اللبنانية في أدوار اﻹغراء.
- في عام 1974 تعرضت إلى حادث مروع أدى إلى وفاة صديق مرافق لها وإلى تشوه بسيط في وجهها، وقررت اعتزال الفن بعد الحادث.
- غابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة لأكثر من عشر سنوات، وعادت في منتصف الثمانينيات بأفلام من إنتاجها، وبالتحديد بالفيلم التلفزيوني "الشيطان يسكن بيتنا".
- كان آخر أعمالها الفنية فيلم " اختفاء زوجة" من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مُقتبس من الفيلم الأمريكي Vanishing Act 1986 بطولة آليوت جولد وماركوت كيدر
- وعلى الرغم من اهتمامها بالسينما إلا أن لها أعمالًا أخرى نالت شهرة في التلفزيون منها مسلسلات: "غاب نصف القمر" و "روز اليوسف" و "اليتيم".
- واعتزلت التمثيل مرة أخرى في عام 1990، مع شائعات بارتدائها الحجاب وتبرأها من تاريخها الفني، في الفترة التي انتشرت فيها ظاهرة حجاب الفنانات.
- وخرجت ناهد يسري ونفت كل تلك الشائعات أثناء تكريمها في الكويت في العام 2010 عن مجمل مسيرتها الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجاب طاردها وحادث أنهى حياتها الفنية.. معلومات عن ناهد يسري "سيدة الأقمار السوداء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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