شاهد.. الكاميرات ترصد لحظة انهيار مبنى في اسطنبول التركية

كتب امير فتحي في الخميس 7 فبراير 2019 01:11 صباحاً -

أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين بانهيار مبنى سكني مؤلف من عدة طوابق في مدينة اسطنبول التركية، فيما لا يزال أربعة آخرون تحت الأنقاض.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الانهيار وقع في منطقة مالتيبه في الجزء الآسيوي من مدينة اسطنبول، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال السكان من تحت الأنقاض.