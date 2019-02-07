سلام سعد: مايا دياب لديها سرعة بديهة.. وشخصية مُتصالحة مع ذاتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت النجمةُ مايا دياب منذ فترة وجيزة لهجوم عنيف، نتيجة ردّها العفوي في إحدى المقابلات لدى سؤالها عن موضوع خاتم "السوليتير" الذي تضعه في يدها، لتبادر باتهام الإعلامية بالتنمُّر، ما أدّى إلى تشتيت أفكار محاورتها التي اضطرت إلى الدفاع عن نفسها.

ولطالما تميّزت النجمة مايا دياب بسرعة البديهة ووضع النقاط على الحروف في مختلف الأمور المتعلّقة بحياتها الخاصة والفنية، فهي تعرف كيفية الردّ بطريقة مميّزة.

الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع فوشيا مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د.سلام سعد، إذ تحدّثت عن اتهام النجمة مايا دياب بالتنمر، متطرقةً إلى موضوع نشر صورها من دون مكياج.