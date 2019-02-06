صورة جديدة لأحمد السقا على حصانه يشعل «السوشيال ميديا»

شارك النجم أحمد السقا جمهوره ومحبيه، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو «إنستجرام» بصورة؛ أظهر من خلالها مواهبه الكبيرة في الفروسية، وذلك بعد أن ظهر وهو يركب حصانه الأسود الشهير، ويقوم بتخطي عدد من الحواجز، وعلّق السقا على صورته، وقال: «ربنا يديمها نعمة»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه، الذين أكدوا أنه أحد أهم نجوم السينما والدراما الذين يتعاملون مع الخيول.

يشار إلى أن أحمد السقا قد بدأ تصوير مشاهد مسلسله الجديد «ولد الغلابة»، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويجسد من خلاله شخصية شاب صعيدي يعمل مدرسًا في إحدى المدراس الحكومية صباحًا، ويعمل سائق تاكسي في المساء؛ لسد احتياجاته، ويشارك في بطولة المسلسل إدوارد، مي عمر، هبة مجدي، محمد ممدوح، وعدد كبير من نجوم الدراما، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

كما يستعد أيضًا النجم أحمد السقا للبدء في التحضير لفيلمه الجديد «ترانيم إبليس» الذي سيشارك في بطولته بجانب منى زكي، ومصطفى شعبان؛ الذي لم يقف أمام السقا في عمل فني منذ فيلمهما «مافيا» الذي قدماه منذ أكثر من 15 عامًا.