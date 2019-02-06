إيفانكا ترامب بـ رد قوي على “جمعها لفتات الخبز”

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 11:36 مساءً -

خرجت إيفانكا ترامب عن صمتها وردت على المعرض الفني الذي جسدها وهي تجمع فتات الخبز والذي أثار جدل واسع على الصعيد الشعبي والإعلامي.

وقالت في تغريدة على حسابها الشخصي بـ “تويتر”: يمكن للنساء اختيار أن يطرحن بعضهن بعضا أرضا أو مساعدة بعضهن بعضا في النهوض… وأنا اخترت الخيار الأخير”.

فيما قال شقيقها إريك ترامب: من المحزن، ولكن ليس من المفاجئ، أن نشاهد الناشطات النسويات يطلقن هجمات على أساس الجنس ضد إيفانكا ترامب. وتابع: في عالم أولئك الناشطات- والكلام لشقيق إيفانكا- الهجمات على أساس الجنس ”مباحة” إذا استهدفت خصومهن السياسيات، مؤكداً ” أن شقيقته إمرأة قوية ، وفعلت الكثير من أجل نساء واشنطن”. الجدير بالذكر أن المعرض، الذي جاء بعنوان “إيفانكا تنظف بمكنسة الكهرباء” افتتح في الأول من فبراير وسيستمر حى 17 من الشهر نفسه.