شاهدوا.. فوز الفهد تحكي لحظات الصدمة والرعب التي عاشتها بسبب انهيار سقف منزلها

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 11:36 مساءً -

أصابت فوز الفهد متابعيها بحالة من القلق بعد أن نشرت مقطع فيديو بينت فيه التلفيات التي لحقت بمنزلها عندما انهار السقف فجأة، حيث حكت بأسى عن لحظات الصدمة والرعب التي عاشتها عندما حدث ذلك.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية أنها ظلت مصدومة لفترة طويلة بعد أن سقط السقف فجأة، لأنها لم تصدق ما حدث خاصة أن السقف صار به حفرة واسعة بسبب الانهيار المفاجئ الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.



وطمأنت الفاشينيستا الكويتية محبيها على وضعها الصحي بعد الحادث المفاجئ، مؤكدة أنها بخير كما لم يصاب أحد في منزلها جراء ما حدث.

وكانت فوز الفهد قد كشفت لجمهورها منذ أسابيع قليلة أنها قد خضعت لجراحة تجميلية غريبة من نوعها، حيث قام الطبيب بحقن الفيلر في إحدى وجنتيها، نظراً لأن أحد جوانب وجهها أنحف من الأخر، وهي أرادت أن تجعلهما متساويين، كما أعلنت للجمهور أنها تخضع أيضاً لحقن الفيلر في خصلات شعرها، لتعزيز نمو الشعر وإضافة الحيوية إليه.