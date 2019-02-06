ريهام سعيد تبكي على الهواء بسبب والدتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بمكالمة هاتفية من والدتها على الهواء، خلال إحدى حلقات برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة”.

والدة الإعلامية المصرية أكدت خلال المداخلة أن ابنتها منشغلة دائما بمصير الأطفال المرضى الذين يرعاهم البرنامج، حتى وهي في طريقها للسجن في أزمتها الأخيرة.

والدة ريهام قالت إن الله قد وقف بجانب ريهام في أزمتها لكونها تهتم بهؤلاء الأطفال، وودعت الله لها بالتوفيق وللأطفال بالشفاء العاجل.

الإعلامية المصرية تأثرت بكلام والدتها بشدة، ولم تستطع تمالك دموعها، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء، واضطرت للخروج لفاصل.

وكانت النيابة قد أحالت الإعلامية ريهام سعيد، وغرام عيسى، معدة برنامجها “صبايا الخير”، الى سجن النساء بالقناطر الخيرية، وذلك بعد تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بارتكاب جريمة التحريض على خطف الأطفال والاتجار بالبشر، مما تسبب في دخولها السجن لفترة قصيرة، حتى قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءتها من تهمة “خطف الأطفال”، فيما قضت على معدة برنامج صبايا الخير “غرام عبد الفتاح”، بالحبس سنة مع الشغل، وإلزامها بالمصروفات، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات.