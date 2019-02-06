عمرو يوسف وكندة علوش يرقصان على نغمات محمد حماقي في حفل ألبومه الجديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري محمد حماقى، بنجاح ألبومه الجديد «كل يوم من ده»، مع صناع الألبوم من شعراء وملحنين، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

الحفل شهد حضور الفنان المصري عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، وذلك في ظهور نادر لها بعد إنجابها طفلتها “حياة”.

عمرو وكندة ظهرا في مقطع فيديو من الحفل وهما يرقصان سويا على نغمات حماقي بانسجام شديد، كشف عن قوة علاقة الحب التي تربطهما.

كما ظهرت الفنانة يسرا وهي ترقص مع محمد حماقي على نغمات إحدى أغنياته الجديدة من ألبوم “كل يوم من ده”.

يذكر أن الحفل شهد أيضا حضور كل من الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنان أكرم حسني وزوجته، والشاعر أمير طعيمة وزوجته، وغيرهم من النجوم.

وتعاون محمد حماقي، في البوم «كل يوم من ده»، مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعي، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادي، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدي، ورامي سمير.