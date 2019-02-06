خطوبة جينيفر لورانس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت مواقع فنية عالمية عن أنه تمت خطبة النجمة والممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، والبالغة من العمر 28 عاما، جينيفر لورانس، على صديقها كوك ماروني، وهو مدير معرض للأعمال الفنية.

وكانت مجلة فنية عالمية قد كشفت على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء 5 فبراير، عن أن وكيلاً عن جينيفر لورنس، إحدى أشهر نجمات السينما في العالم، أكد خطبتها وماروني البالغ من العمر 34 عاماً.

وفي نفس الوقت أكد موقع بيدج سيكس الذي يتناول أخبار المشاهير أن النجمة العالمية شوهدت وهي ترتدي “خاتماً كبيراً”، وتستمتع بما يبدو أنه حفل عشاء مع ماروني في مطعم فرنسي بنيويورك في الآونة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن حينيفر لورانس، قد حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي “المعالجة بالسعادة” (سيلفر لينينجز بلايبوك). وتشتهر أيضا بدور كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام “ألعاب الجوع” (هانجر جيمز)، كما حصلت على ثلاثة ترشيحات أخرى للأوسكار.

وقالت صحيفة (يو.إس.إيه توداي) إن ماروني هو مدير معرض للأعمال الفنية في صالة جليدستون بنيويورك.