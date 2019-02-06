شاهد مريم أوزيرلي وشقيقتها بين أحضان والدهما في الطفولة.. هل تستطيع التفرقة بينهما؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» ذكريات من طفولتها، وأردات مشاركتها مع محبيها بصورة خاصة جداً.

نجمة «حريم السلطان» ظهرت في الصورة مع شقيقتها جنان بين أحضان والدهما، حيث أكد أغلب متابعي مريم وجود شبه قوي بينها وبين شقيقتها في طفولتهما، حتى أن عدد كبير من فانز الفنانة التركية لم يستطيعوا التفرقة بينهما.

يُذكر أن مصادر صحفية كانت قد كشفت عن استعداد مريم أوزيرلي للمشاركة في الفيلم المصري «لص بغداد» أمام النجم المصري محمد إمام، وهو ما أكدته الفنانة خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة» معربة عن موافقتها المبدئية للمشاركة في العمل، إلا أنها لم توقع عقد الفيلم بشكل رسمي، في الوقت الذي حرصت فيه على زيارة محمد إمام في كواليس تصوير الفيلم، واثنت على شخصيته، ووصفته بنقي القلب والطموح.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.