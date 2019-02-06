بعد طلاقها.. هل ارتبطت ياسمين عبدالعزيز مرة أخرى؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة منذ ما يقرب من عام، ترددت أنباء مؤخرا حول ارتباط الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مرة أخرى.

شقيق ياسمين، الفنان وائل عبدالعزيز، خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، مبديا استيائه الشديد من إطلاق الشائعات حول شقيقته.

وائل كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: ” ياسمين عبد العزيز مش مرتبطه بحد ومش فاضيه غير لشغلها وبيتها وارحمونا بقا”.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز أعلنت عن انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها محمد حلاوة بعد زواج استمر 12 عاما، بينما لم تذكر أي أسباب للانفصال.

طليق ياسمين ارتبط بعد ذلك بالفنانة ريهام حجاج، والتي تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ارتباطها بمحمد حلاوة، ولكنها دافعت عن نفسها وقالت إنها لم ترتكب جريمة وتزوجت على سنة الله ورسوله، مشيرة إلى أنه لا تستطيع امرأة أن تخطف رجلا، وأن زوجها طلق ياسمين للمرة الثالثة.

وتنشغل ياسمين حاليا بتصوير مسلسلها “الملكة”، الذي يجمعها مع فتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وأحمد كمال ويوسف عثمان ومراد مكرم وهند عبد الحليم وحازم إيهاب، ومن تأليف عبد الله حسن أمين جمال وطارق الكاشف وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2019.