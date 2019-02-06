كاظم الساهر يطالب بتغيير لقب عائلته بشكل رسمي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبادلت الصفحات المهتمة بأخبار النجم العراقي كاظم الساهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من طلب رسمي، نُسب للفنان، ومُقدم لوزارة الداخلية العراقية، لتغيير لقب عائلته رسمياً.

لقب القيصر في الأوراق الرسمية «السامرائي»، بينما طالب الفنان في الوثيقة المسربة أن يكون لقبه «الساهر» نسبة إلى شهرته بـ«كاظم الساهر»، حيث جاء في الطلب: «أني المواطن كاظم جبار إبراهيم‏ السامرائي، المعرف ‏بهوية الأحوال المدنية‏ الصادرة ‏عن دائرة أحوال المنصور ‏بسجل 303 صحيفة 108 م ‏رقم الهوية (00497059)، أروم تغيير لقبي من (السامرائي) ‏إلى (الساهر) ‏‏كون اللقب الأخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)، ‏ولكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى، لذا يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصة بهذا الموضوع».

من ناحية أخرى، طرح كاظم الساهر كليب جديد لأغنية بعنوان «حدثيني» من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، والتي أهداها لكل امرأة، بحسب ما جاء في تدوينة كتب فيها آل مكتوم: «إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالا».