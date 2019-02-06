ريهام حجاج وأبطال مسلسل «كارمن» يحتفلون بآخر يوم تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت الفنانة المصرية ريهام حجاج وأبطال مسلسلها الجديد “كارمن” بآخر يوم تصوير للمسلسل، وذلك بأحد الاستديوهات بمنطة المنيل.

الحفل شهد حضور عدد من أبطال العمل، منهم الفنانة ريهام ححاج، والفنان محمد الكلايني، والفنانة شيرين، والفنانة ولاء الشريف، والفنان محمد مهران، والفنان عمر الشناوي، والفنانة هاجر أحمد.

كما حضر منتجا العمل سامح مجدي ونهلة زيدان وأبنائهما سلمى وفريدة القائمين على الإنتاج، والتقط الجميع محموعة من الصور التذكارية، وسط أجواء من الألفة والمرح.

وتدور أحداث مسلسل “كارمن” حول فتاة تدعى كارمن ترغب في الشهرة، ولا تجد حل أمامها إلا الكذب، ولكن تقع في حب (توفيق) مما يضعها في الكثير من مواقف كوميدية‎.

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام حجاج قد كشفت عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد أيام من انتشار العديد من الشائعات حول كونها سببًا في انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز، وهو ما حرصت على الرد عليه ونفيه مؤكدة أن الطلاق وقع منذ ما يقارب العام، وأنها لا تعرف ياسمين ولم تلتق بها قبل ذلك.